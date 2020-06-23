Минобразования Азербайджана: Карантин не помешал изготовлению учебников
БАКУ/Trend/ - Вирус COVID-19 и введенный карантинный режим не помешали процессу подготовки учебников для государственных общеобразовательных учреждений Азербайджана, сообщили во вторник в министерстве образования на запрос Trend.
В министерстве отметили, что все запланированные работы осуществлены, большинство из них завершено.
В минобразования также добавили, что в 2020-2021 учебном году для I-XI классов государственных общеобразовательных школ страны планируется напечатать 333 наименования 7 233 214 экземпляров учебников и методических пособий. Из них 6 912 174 - это учебники 260 наименований, 321 040 - методические пособия 79 наименований.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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