Из прошедших в очный тур конкурса «Восхождение» 466 человек работают в госсекторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Из 940 участников, прошедших в очный тур, приняв участие в видеособеседовании конкурса Yüksəliş («Восхождение»), 466 человек работают в государственном, 345 – частном секторах, 14 – в НПО, 4 человека – в международных организациях, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оргкомитет конкурса.

111 участников не работают.

437 человек (45,4% ), прошедших в очный тур в возрасте 21-30 лет, 432 человека (46%) – 31-40 лет, 81 человек (8,6%) – 41-51 год.

63,09% прошедших в очный тур приходятся на Баку-Абшеронскую экономическую зону. 940 человек, которые прошли в очный тур, бакалавры, из них 897 обучались в Азербайджане, 43 - за рубежом.

Также в очный тур прошли 663 магистра, 563 из которых учились в Азербайджане, 100 человек - за рубежом.

По числу участников, прошедших в очный тур, среди первых университетов Азербайджанский государственный экономический университет (222), БГУ (195), Академия государственного управления при Президенте Азербайджана (81), Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (52), Азербайджанский государственный педагогический университет (43).

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Цель конкурса - выявление и поддержка людей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также создание банка кадровых резервов в стране.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)