В Азербайджане адресную соцпомощь получают более 84 тыс. семей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется сфера охвата программы адресной государственной социальной помощи, выплачиваемой малообеспеченным семьям в рамках мер государственной поддержки, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Только в июне число получателей этой помощи возросло более чем на 1000 семей, достигнув 84 100 семей, членами которых являются более 350 тыс. человек.

Среднемесячная сумма помощи, выплачиваемая каждой семье, превышает 225 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)