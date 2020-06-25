БТА: Меры по контролю над использованием защитных масок в транспорте будут усилены
БАКУ /Trend/ - В течение дня в столице наблюдались факты, когда пассажиры пытались сесть в автобус без защитной маски.
Об этом в четверг сказал Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
Он отметил, что после замечания водителя эти пассажиры надевали маски.
"При этом наблюдаются и случаи, когда водители относятся к таким фактам равнодушно. Мы проводим рейды, все случаи фиксируются и анализируются. В предстоящие дни меры по контролю над использованием масок в общественном транспорте будут усилены", - сказал Агаев.
Отметим, что с сегодняшнего дня входить в автобусы без защитных масок запрещено.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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