Зампредседателя «АзИз»: Мы должны передать наш опыт и многовековую историю следующим поколениям (ФОТО)

Общество 29 июня 2020 21:32 (UTC+04:00)
Зампредседателя «АзИз»: Мы должны передать наш опыт и многовековую историю следующим поколениям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Интервью АМИ Trend с заместителем председателя Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз», директором музея горских евреев в Красной Слободе Игорем Шауловым

- Расскажите нам немного о себе...

Мне приходилось учиться в разных странах мира, и я осознал простую, но важную истину - приобретённые знания должны быть реализованы и в жизни, и в карьере. Судьба подарила мне отличную возможность: я наблюдал и учился у мастеров бизнеса и опытных общественных деятелей, стремился научиться у профессионалов тому, что могло быть применимо в моем деле. Сейчас у меня есть возможность использовать полученные навыки на практике.

Человек, находясь в обществе, приобретает опыт и знания, умение противостоять натиску негатива, вырабатывать сильный характер, повышать стрессоустойчивость и при этом сохранять позитивный настрой и эмпатию к окружающим. Скажу честно - это непросто! Подобные качества можно развить, находясь в обществе образованных, интересных людей, имеющих высокие морально-этические принципы, которые должны совпадать с реалиями настоящего времени.

Труд и образование в моей семье были главной ценностью, я рос среди книг, и меня всегда окружали люди, которые любили много читать.

- Как складывалась Ваша карьера, какие должности Вы занимали?

Мне повезло, получив свои первые 15 долларов я осознал, что мне всего 16 лет. Это был очень интересный опыт для меня. И знаете, где я заработал свои первые деньги?

- Где?

Я заработал их в Израильском культурном центре в качестве мадриха (в переводе означает «вожатый, наставник»), где моя работа была связана с молодежью.

Но я там был не из-за денег, я был там из-за интереса, потому что для меня, не всё решают деньги.
Я сам был молод, мне доверили серьёзное дело, я был горд этим. В этом центре я получил большой опыт работы в коллективе, опыт в создании правильной команды вокруг себя, достиг определённого уровня самоорганизации, дисциплины, креатива и осознал перспективы развития моих профессиональных и личных качеств. Я поверил в свои силы.

Но основной отправной точкой в моей профессиональной карьере для меня стала работа в British Airways. Для меня было важным устроиться на работу, так как я считал, что работая, смогу стать независимым и расширить свои профессиональные возможности.

Потом у меня была очень интересная работа, которая вдохновила меня на мою деятельность сегодня – эта работа была связана с туристическим сектором, в частности, речь идёт о туристическом центре «Шахдаг». Я стал первым местным менеджером для иностранцев, работавших на первом горнолыжном курорте в Азербайджане. Это был потрясающий опыт в самом большом государственном проекте, не связанном с нефтяной отраслью. Проект был сделан с нуля, широкий, разносторонний, он привлек множество людей из разных стран. Было очень интересно работать с иностранными специалистами, людьми другой культуры, другого мышления, учиться у них, узнавать что-то новое, делать свои выводы, приобретать практические навыки и опыт. Было нелегко, так как параллельно работая там, я умудрялся также исполнять многие другие обязанности в частном секторе. Силы придавали молодость, амбиции, мечты и друзья…

На сегодняшний день я занимаюсь очень увлекательным и важным делом. Я являюсь директором первого в мире музея истории горских евреев, созданного по инициативе людей, которые помнят свои истоки, историю своего народа и стремятся сохранить для потомков память о предках, образе их жизни, дорогие для нас реликвии и бесценные свидетельства. Этот проект работает под патронажем наших глубоко уважаемых земляков Года Семеновича Нисанова, Зараха Бенсионовича Илиева и Германа Рашбиловича Захарьяева. Оказанное доверие и возможность воплощать в жизнь проект, рожденный благородством, вниманием и заботой столь деятельных и инициативных людей, для меня огромная честь.

- Как вы стали директором музея горских евреев в Красной Слободе? Расскажите об истории открытия музея.

Я никогда не мог подумать, что стану директором музея и пришёл к этому не сразу. Был очень важный момент, который приблизил меня к деятельности по созданию музейной экспозиции, вызвал горячий интерес и становление меня как работника музея, а в дальнейшем и директора музея.

Определенный период времени по наставлению Германа Рашбиловича Захарьяева, я ездил в Губу и принимал участие в работе по созданию музея, но всё это для меня было абсолютно новым опытом. Скажу вам честно, этот проект помог мне вернуться к моим корням. Он помог мне узнать больше о происхождении, истории, обычаях и быте горских евреев. Для меня было важно проникнуться и узнать, как можно больше. Но решающую роль, почему я вообще захотел этим заниматься и почему, я не отказался, когда мне это предложили, сыграла другая маленькая деталь, которую мало кто знает, и я готов вам о ней рассказать.

Наш музей – это один из самых современных музеев в регионах Азербайджана. Я могу смело это утверждать

- Какая?

Это то, что мой дед - Шаулов Рафаил Хаимович после окончания МГУ имени Ломоносова в 1949 году вернулся в Азербайджан и с 1950 по 1951 год работал в Губинском музее имени Бакиханова научным секретарем. Я знаю, что он гордился бы тем, что его внук занимается первым музеем истории горских евреев в мире и тем, что он находится на его исторической родине в Губинском районе в Красной Слободе. А для меня, в свою очередь, было честью, благим делом продолжить его фамилию, продолжить фамилию его брата, Шаулова Юханана Хаимовича, который был одним из самых первых профессоров среди горских евреев. Я благодарен за возможность воплотить этот проект в жизнь, за возможность, которую мне дали люди, сделавшие очень многое для горско-еврейского народа. Трудно переоценить тот вклад, усилия, широту охвата всех проблем, всех сфер жизни нашего народа, на которые оказывают благотворное влияние наши уважаемые соотечественники. Их деятельность - это высокий уровень самосознания, потрясающее отношение к людям, понимание сути и содержания национального характера, пылкое стремление сохранить обычаи, традиции и память народа, имеющего глубокие исторические корни, укрепить вектор развития и создать перспективу достойного будущего. Такой посыл вызывает восхищение, желание научиться мыслить так же глубоко и масштабно! Участие в таком содержательном проекте для меня большая честь и кровный интерес!

- Что интересного Вы можете рассказать про Вашу деятельность в музее горских евреев в Красной Слободе?

Знаете, когда ты берешь проект, который уже кто-то начал делать задолго до тебя, ты, по сути, должен принять немного философии тех людей, которые его начинали, как следует проникнуться, и, уже после, перейти к своему собственному видению. Логично, что первый концепт всегда отличается от итога. У людей разные взгляды и разное видение. Каждый человек - это индивидуум, соответственно, разный взгляд и разные истории. Исходя из этого, кое-что в первоначальной концепции пришлось поменять. Мы добавили в нее достаточно много современности. Наш музей – это один из самых современных музеев в регионах Азербайджана. Я могу смело это утверждать. Дай Бог, после пандемии, все смогут это увидеть, когда наш музей начнет функционировать уже в полную мощь, а не в тестовом режиме. Сейчас мы оттачиваем те моменты, которые требуют доработки, чтобы сделать музей сильнее и воплотить в жизнь задачи, поставленные моим руководством, чтобы это все функционировало и работало на должном уровне, и позволяло отразить нашу многовековую историю средствами современной техники. На сегодняшний день воплощено то, что заранее даже не планировалось. Работа проведена значительная, большое количество людей принимает в ней участие, мы постоянно корректируем ошибки, убираем шероховатости, шлифуем, делаем изменения. Именно поэтому музей пока функционирует в тестовом формате. Мы прислушиваемся к мнению людей, и обсуждаем корректные и конструктивные замечания. Наш музей - это большой шаг в отражении нашей истории, и, великое благо, что мы можем успешно двигаться по избранному пути.

- Какие у Вас планы по развитию и продвижению музея?

У нас есть идея сделать в музее необычный концепт. Этот музей, как один из культурных центров будет демонстрировать историческое присутствие горских евреев в Азербайджане, которое является показателем толерантности, присущей нашему народу. Горские евреи веками жили и живут по сей день в Азербайджане, и, дай Бог, всегда будут жить, так как у руля стоят высоко образованные люди, знающие историю и реалии современного мира. Народы Азербайджана на протяжении веков демонстрировали законы добрососедства, братства и единства. Когда весь народ работает на общее благо – это самый счастливый народ, и Азербайджан может смело этим гордиться. И мы можем гордиться тем, что живём на этой земле, трудимся плечом к плечу с братским народом ради благополучия и процветания страны. У нас общие цели и задачи. И задачей нашей организации является участие во всех мероприятиях и выставках, посвящённых туризму и культуре Азербайджана, при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики, так как мы являем собой очень важную часть культурно-исторической особенности государства, свидетельством толерантности нашей страны и об этом должны узнать в мире.

Мы должны передать наш опыт и многовековую историю следующим поколениям. Это очень важно!

- Расскажите о своей работе нашим читателям. Чем вы занимаетесь в данный момент?

В настоящий момент я являюсь директором музея горских евреев – это очень большая и ответственная работа. Она включает связи с общественностью, сбор материалов, формирование и расширение экспозиции музея, работу над историческими артефактами, над созданием базы, которая впоследствии станет основой учебников для наших детей и внуков. Мы должны передать наш опыт и многовековую историю следующим поколениям. Это очень важно!

- В любом деле есть переломные моменты. Какие были у Вас?

Говорят, случай - это псевдоним Бога! Наверное, можно назвать переломным моментом, и это была судьба, - тот день, когда в самолете я познакомился с Германом Рашбиловичем, одним из инициаторов и руководителей этого проекта, человеком, который продумал и спланировал проект до самых мельчайших нюансов. Чтобы довести музей до того уровня, который он видит, мне еще предстоит очень многое сделать. И, на самом деле, музей - это детище, в которое вложено очень много усилий многих неравнодушных людей.

- Приходилось ли Вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?

На столько, на сколько я это понимаю, через свои принципы я никогда не переступал, даже в ущерб своему бизнесу, так как я считаю, что принципы личности строится на его культурных ценностях, а как вы понимаете, мои культурные ценности – это ценности горских евреев, а горские евреи – это гордый и честный народ. Я эти принципы никогда не нарушал. Но скорее это вопрос к моим партнёрам, чем ко мне.

- Какие качества характера помогали Вам совершенствоваться и расти?

Я вырос в профессорской семье. Труд и образование в моей семье были главной ценностью, я рос среди книг, и меня всегда окружали люди, которые любили много читать и приобретать знания. И именно образование и общественная деятельность всегда были для меня стимулом роста. Плюс замечательные люди, с которыми мне посчастливилось встречаться на моём жизненном и профессиональном пути.

- Считаете ли Вы себя состоявшимся и успешным человеком? Расскажите о Вашем новом назначении?

Я накопил определённый опыт работы в разных сферах, и достаточно успешно работал в сфере туризма. Являюсь основателем бизнеса как за рубежом, так и в Азербайджане, чувствую себя достаточно уверенным человеком и у меня очень хорошая команда. Я молод и надеюсь меня ждут новые успешные проекты. Знаю одно, чтобы быть успешным, надо много трудиться! Даже царь Соломон по ночам немного шил…)
Буквально совсем недавно меня пригласили принять участие еще в одном общественном проекте, который мне близок по духу. Занять пост заместителя председателя такой важной организации, как Международная Ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз". Хочу отметить, что одной из основных целей организации является пропаганда мер, осуществляемых в области развития международных отношений, культурных, научных, гуманитарных, внешнеэкономических и политических связей, а также реализация различных начинаний и совместных проектов еврейской и азербайджанской диаспор и освещение их в мире.

- Каков, с Вашей точки зрения, главный секрет (формула) успеха?

Ставить цель и идти к ней. Верить в себя, не изменять своим принципам, быть открытым людям и быть готовым делиться с миром. Постигать, добиваться и побеждать!

Зампредседателя «АзИз»: Мы должны передать наш опыт и многовековую историю следующим поколениям (ФОТО) - Gallery Image
Зампредседателя «АзИз»: Мы должны передать наш опыт и многовековую историю следующим поколениям (ФОТО) - Gallery Image
Зампредседателя «АзИз»: Мы должны передать наш опыт и многовековую историю следующим поколениям (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зампредседателя «АзИз»: Мы должны передать наш опыт и многовековую историю следующим поколениям (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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