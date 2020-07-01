Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан до 1 августа
БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением о продлении режима особого карантина в Азербайджане работа Центра приема граждан министерства образования приостановлена до 1 августа, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.
За это время ответы на обращения можно получить в информационном центре "146-1".
Граждане также могут обращаться по электронному адресу министерства office@edu.gov.az и на электронных ресурсах www.edu.gov.az; www.ict.edu.az
С официальной информацией рекомендуется знакомиться на сайте минобразования www.edu.gov.az и страницах ведомства в социальных сетях.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Георгий Гахария: От имени правительства Грузии и грузинского народа благодарю Евросоюз за признание, доверие и партнерство