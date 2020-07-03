В июне минтруда Азербайджана выдало соцвыплаты более 3-м миллионам лиц

БАКУ /Trend/ - Госфонд занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в июне сделал социальные выплаты более чем 3 млн лиц, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минтруда.

Из них 1, 264 миллиона получили пенсии, 421 тысяча - пособия, 300 тысяч - стипендии, более 350 тысяч членов 84 тысяч семей - адресную соцпомощь. В июне число получивших соцвыплаты было на 7,4 процента (161 тысячу человек) больше.

В прошлом месяце на финансирование пенсий, пособий, стипендий и адресной соцпомощи было направлено 480 миллионов манатов, что на 19,25 процента (77,5 миллиона манатов) больше в сравнении с соответствующим показателем 2019 года.