БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число летальных случаев от коронавируса меньше 2%.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.