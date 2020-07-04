Бренд UNEC признан в Эстонии

UNEC усиливает свои позиции на мировом образовательном рынке в качестве бренда Азербайджанского государственного экономического университета.

Так, бренд UNEC зарегистрирован также в Эстонии, которая явилась в этом отношении восьмой после Литвы, Латвии, Польши, Словакии, Венгрии, Хорватии и Турции. Ожидается, что в ближайшем будущем бренд UNEC будет зарегистрирован и в других зарубежных странах.

Отрадно, что UNEC изо дня в день расширяет сферу деятельности в международном пространстве, предлагая свои образовательные программы и услуги. Неслучайно, что успешные позиции вуза в ряде престижных международных рейтинговых организаций связаны с растущей силой бренда UNEC.