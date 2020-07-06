В Баку возобновилась работа экспресс-автобусов

БАКУ /Trend/ - В связи с временным прекращением работы Бакинского метрополитена с 6 июля возобновилась работа экспресс-автобусов M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7, сообщает в понедельник Trend.

Время работы всех экспресс-автобусов с 07:00 до 20:00.

График работы автобусов регулярных маршрутов не изменился. Интервалы между экспресс-автобусами и автобусами регулярных маршрутов будет регулироваться в соответствии с пассажиропотоком.

В сложившейся эпидемиологической ситуации основной целью регулирования пассажироперевозок является обеспечение перевозки граждан, работающих в сферах, считающихся необходимыми для обеспечения жизнедеятельности (сферы спецслужб, продуктовые магазины и т.д.).

Напомним, что соответствующим решением Оперативного штаба при Кабмине в нижеуказанные даты будет приостановлено движение всего общественного транспорта:

с 00:00 часов 11 июля по 06:00 часов 13 июля;

с 00:00 часов 18 июля по 06:00 часов 20 июля.