Суд отклонил жалобы задержанных чиновников МИД

Общество 9 июля 2020 12:04 (UTC+04:00)
Суд отклонил жалобы задержанных чиновников МИД

БАКУ / Trend/ - Жалобы арестованных сотрудников МИД Азербайджана отклонены, сообщает в четверг Trend.

В Бакинском апелляционном суде были рассмотрены жалобы, поданные по поводу избрания в качестве меры пресечения в виде ареста в отношении должностных лиц МИД Азербайджана Фархада Моллазаде и Нурупаши Абдуллаева, задержанных во время операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

На процессе, состоявшимся под председательством судьи Ильгара Мургузова, жалобы были отклонены.

Напомним, что на основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности о многочисленных противозаконных действиях, наносящих вред охраняемым законом интересам государства с умышленным использованием своих полномочий против служебных интересов некоторыми должностными лицами МИД Азербайджана, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

Была расследована информация о присвоении государственных средств, предусмотренных для обеспечения деятельности отдельных структур МИД, взятках, а также в связи с обращением за визами иностранных граждан и в связи с совершением других противоправных действий. Появились основательные подозрения в допущении многочисленных незаконных действий главой Управления делами МИД, председателем Тендерной комиссии Фархадом Моллазаде, завотделом хозяйственного отдела Управления делами Салимом Ализаде и начальником юридического отдела Консульского управления Нурупашой Абдуллаевым.

По решению суда, был проведен обыск места работы и проживания Фархада Моллазаде, Салима Ализаде и Нурупаши Абдуллаева.

По этим адресами были выявлены и изъяты различные заметки по суммам наличных денежных средств, возвращенных должностным лицам МИД, денежные средства и другие доказательства, представляющие значение для следствия.

В ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Фархад Моллазаде и Салим Ализаде систематически присваивали часть средств, выделяемых из государственного бюджета на обеспечение деятельности структур МИД.

Также была получена информация о том, что Фархад Моллазаде и Салим Ализаде требовали и принимали у предпринимателей взятки в размере определенной части средств, которые перечислялись предпринимателям для приобретения товаров для обеспечения хозяйственных нужд и проведения работ.

Кроме того, в ходе расследований возникли основательные подозрения в том, что Нурупаша Абдуллаев, пользуясь должностными полномочиями, постоянно брал взятки за обращения по поводу получения виз для въезда в Азербайджан граждан зарубежных стран.

В рамках уголовного дела Фархад Моллазаде, Нурупаша Абдуллаев и Салим Ализаде были привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям УК Азербайджана за злоупотребление должностными полномочиями, присвоение, взяточничество. В их отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.

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