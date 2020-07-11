В Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медуниверситета установлены кислородные генераторы

БАКУ /Trend/ - В Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) завершилась установка кислородных генераторов, которые сегодня были запущены в эксплуатацию и стали обеспечивать кислородом больных, сообщает в субботу Trend.

Генераторы "EKOMAK" и "MEDİSAM" производят 35 кубометров кислорода в час и полностью удовлетворяют потребностям клиники в качественном кислороде в период пандемии.

Директор клиники, профессор Сурхай Мусаев выразил глубокую признательность и благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за поддержку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)