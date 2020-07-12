В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков для абитуриентов по профбразованию
БАКУ/Trend/ - Министерство образования Азербайджана объявило расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 13 июля, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает Trend.
Уроки по профобразованию в программе "Время урока" транслируются по понедельникам и пятницам в 16:15.
Не сумевшие посмотреть передачу по телевидению могут посмотреть их на канале Госагентства по профобразованию в Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook (https://bit.ly/34erIjf), и на портале видеороков минобразования (https://video.edu.az/).
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