В Азербайджане внесена ясность в вопрос об открытии пляжей

БАКУ /Trend/ - Открытие пляжей сегодня - крайне рискованный шаг, это может увеличить темпы распространения вируса.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

По его словам, открыв пляжи можно лишиться того успеха, который был достигнут за последние дни.

"Коронавирус - это враг и мы боремся с этим врагом. Сегодня мы не готовы открыть пляжи. Во-первых, риск заключается в том, что на пляже крайне сложно соблюдать дистанцию, во вторых - на пляжах люди покупают продукты питания в одном месте, что также повышает риск инфицирования. Также следует учесть, что на пляж приезжают люди не из одного конкретного района, а со всех районов, что может распространить инфекцию по всем районам", - подытожил Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)