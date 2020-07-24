В Азербайджане почти треть госслужащих — женщины
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 29% госслужащих составляют женщины, сообщает в пятницу Trend.
На 1 января 2020 года количество госслужащих в стране составило 29,4 тысячи человек.
7,2% госслужащих имеют трудовой стаж до одного года, 23,5% - от 1 до 5 лет, 23,8% - от 5 до 10 лет, 16,6% - от 10 до 15 лет, 28,9% - от 15 лет и больше.
17,3% госслужащих пребывают в возрасте до 30 лет, 16,3% - 30-34 лет, 23,8% - 35-44 лет, 19,9% - 45-54 лет, 21,3% - 55-64 лет, 1,4% - 65 и старше лет.
В 2019 году среднемесячный номинальный оклад госслужащих составлял 1022,2 маната.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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