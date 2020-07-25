ИВ Нефтчалинского района о ситуации с питьевой водой

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева, для частичного решения проблемы с питьевой водой, 35 водовозов, совместно привлеченных МЧС, ОАО «Азерсу», Госагентством автомобильных дорог Исполнительной властью и предпринимателями района, ежедневно доставляют 600 тонн питьевой воды из Сальянского района.

Об этом сказал журналистам глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Миргасан Сеидов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в поселках установлено 65 резервуаров для воды и 36 водоочистных сооружений модульного типа по населенным пунктам: «В результате осуществленных мер обеспечено 30% ежедневной потребности в питьевой воде».

Сеидов отметил, что по поручению главы государства, которое было дано на совещании проведенном 23 июля, близлежащие к Нефтчале районы и центральные органы Исполнительной власти дополнительно выделили для района 22 водовоза и 18 резервуаров для воды: «Планируется выделить еще 50 резервуаров и другой необходимой техники. Все меры по решению проблемы с водой продолжаются».

Отметим, что в последние месяцы в реке Кура снизился уровень воды, морская вода из Каспия смешалась с речной, в результате возникли серьезные проблемы в обеспечении населения Нефтчалинского района питьевой водой и в орошении посевных площадей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)