ЗАО AzerGold обеспечило несколько сёл в Азербайджане питьевой водой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество «AzerGold» предприняло еще один шаг в направлении улучшения снабжения населения питьевой водой в селах, расположенных вблизи рудника Човдар, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Так, в ответ на обращения жителей села Шадах Дашкесанского района было принято решение о строительстве новой водопроводной линии и обустройстве родника после проверки в соответствующей лаборатории и определения соответствия стандартам образцов воды, взятых из источника близ населенного пункта.

Согласно решению, с целью сбора обществом воды в исходной части, на территории было построено специальное хранилище емкостью 15 кубических метров. Прокладка водопроводной линии протяженностью около 2000 метров и ввод в эксплуатацию нового родника стало ощутимым вкладом компании в дело разрешения проблем с обеспечением села питьевой водой.

Отметим, что проект направлен на обеспечение доступности чистой воды для каждого из 17 Целей Устойчивого Развития ООН, а также на добровольное участие нашей страны в глобальной деятельности, в дополнение к принятым национальным приоритетам развития. В целом, реализуемые в рамках политики корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold меры, наряду с поддержкой социально ориентированных государственных программ, служат заботе о семьях, проживающих в регионе деятельности общества. Напомним, что в апреле прошлого года со стороны общества в селе Чайкенд Дашкесанского района с целью улучшения обеспечения питьевой водой была проложена новая линия.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:)

Twitter: @eldarjanashvili