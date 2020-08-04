Черногория включила Азербайджан в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран

БАКУ /Trend/ - Национальный координационный совет при правительстве Черногории включил Азербайджан и Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран. Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении правительства Черногории.

«Обновлен список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию. Гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий», - говорится в сообщении.

Отметим, что в Черногории действуют «зеленый» и «желтый» списки стран по ситуации с коронавирусом. Лица, приезжающие из стран, включенных в «желтый» список, должны представить результаты теста на коронавирус с отрицательным результатом.