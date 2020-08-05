Первый день пляжного сезона на Абшероне - ФОТОРЕПОРТАЖ

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров о ряде послаблений ужесточенного режима карантина для посещения открылись столичные пляжи, сообщает в среду Trend.

С целью подготовки к началу функционирования пляжей специальные мониторинговые группы, состоящие из представителей структурных подразделений Исполнительной власти города Баку, а также районов столицы, проверили все общественные и частные пляжи и центры отдыха столицы.

С учетом карантинных условий на пляжах установлены информационные доски, проведен инструктаж персонала и волонтеров. Персонал пляжей регулярно предупреждает граждан через громкоговорители о необходимости соблюдения социальной дистанции, использования дезинфицирующих средств.

До завершения пляжного сезона функционирование пляжей будет находиться под контролем ИВ города Баку, министерства экологии и природных ресурсов, а также министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что с учетом пожеланий жителей и гостей столицы, а также обращений в Общественное объединение İDEA, по инициативе учредителя Объединения Лейлы Алиевой в прошлом году в качестве альтернативы частным центрам отдыха и платным пляжам были созданы общественные пляжи. Первый такой пляж был создан на прибрежной территории "Ших" в Сабаильском районе. Затем они были созданы также в поселках Сахиль, Бузовна, Новханы, Горадил и Пиршаги.

Trend представляет фото с абшеронских пляжей в первый день пляжного сезона.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)