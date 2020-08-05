В Баку на линии пущены дополнительные экспресс-автобусы

БАКУ /Trend/ - Для регулирования пассажиропотока в Баку в вечерние часы пик на линии пущены дополнительные экспресс-автобусы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, автобусы в основном курсируют на тех направлениях, где наблюдается большая плотность пассажиропотока - это территории станций метро "28 Мая", "Низами", "Эльмляр Академиясы", "20 Января" и "Ичеришехер". Аналогичные меры принимаются для решения проблемы плотности пассажиропотока в утренние часы пик.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)