В Баку на линии пущены дополнительные экспресс-автобусы
БАКУ /Trend/ - Для регулирования пассажиропотока в Баку в вечерние часы пик на линии пущены дополнительные экспресс-автобусы.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
По его словам, автобусы в основном курсируют на тех направлениях, где наблюдается большая плотность пассажиропотока - это территории станций метро "28 Мая", "Низами", "Эльмляр Академиясы", "20 Января" и "Ичеришехер". Аналогичные меры принимаются для решения проблемы плотности пассажиропотока в утренние часы пик.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)
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