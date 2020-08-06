В Азербайджане создана специальная комиссия по делам инвалидов I-й группы - минтруда
Баку/Trend/ - При министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана создана специальная комиссия по делам инвалидов I группы.
Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.
По его словам, на сегодняшний день для определения инвалидности необходимо обращаться в органы здравоохранения:
«Только когда к нам обращаются, мы можем при помощи специальной комиссии определить людей с инвалидностью I группы. В целом, разрабатываются новые критерии для определения инвалидности».
(Автор: Эльчин Мехтиев, Текст: Жаля Гасымова, Редактор: )
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