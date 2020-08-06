В Азербайджане создана специальная комиссия по делам инвалидов I-й группы - минтруда

Баку/Trend/ - При министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана создана специальная комиссия по делам инвалидов I группы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, на сегодняшний день для определения инвалидности необходимо обращаться в органы здравоохранения:

«Только когда к нам обращаются, мы можем при помощи специальной комиссии определить людей с инвалидностью I группы. В целом, разрабатываются новые критерии для определения инвалидности».

(Автор: Эльчин Мехтиев, Текст: Жаля Гасымова, Редактор: )