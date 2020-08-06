В Азербайджане проведено более 850 операций по трансплантации органов

Баку/Trend/ - С 2008 года в Азербайджане пересадка органов была проведена более чем 850 людям.

Об этом сообщил Trend заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Центральной таможенной больницы, хирург-трансплантолог, впервые осуществивший в Азербайджане и на Южном Кавказе пересадку печени, доктор философских наук Мирджалал Казими.

По его словам, 260 операций проведено пациентам с больной печенью, остальные – пациенты с почечной недостаточностью. М.Казими отметил, что, помимо взрослых, прооперированы и дети – они составляют 30-32 процента пациентов.

Трансплантолог добавил, что с января этого года выполнено 40 операций по пересадке печени и 26 - по пересадке почек. Девять из тех, кому сделали пересадку печени, - дети.

По его словам, результаты операций соответствуют мировым стандартам. Из-за несоответствия группы крови доноров, ряд пациентов перенес перекрестную трансплантацию почек и печени.

(Автор: Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)