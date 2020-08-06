Жителям 13 городов и районов Азербайджана единовременная выплата в размере 190 манатов будет перечислена и в этом месяце

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева в период пандемии будет принята очередная мера по социальной поддержке - жителям 13 городов и районов, где введен ужесточенной особый режим карантина, (в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском и Сальянском районах), будет реализована программа по выплате единовременного пособия в размере прожиточного минимума - 190 манатов.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Кабинету министров Азербайджана представлен проект решения, подготовленный министерством труда и социальной защиты населения.

Средства будут выплачены лицам, которые при регистрации для получения единовременной выплаты в апреле и мае в графе адрес фактического проживания указал Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гёкгёльский, Хачмазский и Сальянский районы.

Данные выплаты охватят 278 тысяч малообеспеченных лиц, которые не имеют работы либо потеряли ее в связи с особым режимом карантина. В этих целях будет потрачено 53 миллиона манатов.

Средства будут перечислены на карты граждан, которые были выданы банками в мае для получения единовременной выплаты, также им будет выслана официальная информация.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)