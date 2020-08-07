В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено 946 квартир

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается реализация программы по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, улучшению их социально-бытовых условий.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено в три раза больше предусмотренного единиц жилья - 626 квартир и частных домов, а в 2019 году - 934 квартиры и частных дома, что на 50 процентов больше чем в 2018 году.

В 2020 году предусмотрена передача лицам из этой категории как минимум 1500 квартир и частных домов, из которых уже предоставлены 554 квартиры, в том числе 250 - за последние 20 дней. Выдача остальных 946 квартир и частных домов будет завершена до конца года.

В целом на сегодняшний день семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 8142 квартиры и частных дома.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)