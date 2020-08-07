Для безработных граждан с высшим образованием есть свыше 45 тысяч вакансий — минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В министерство поступает много жалоб в связи с отказом назначения единовременной выплаты в 190 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в соответствии с критериями малообеспеченности, лицам, которым отказано в назначении единовременной выплаты в размере 190 манатов, предлагаются вакансии по общественным работам. Однако порядка 20 тысяч из них или один процент, не приняли это предложение.

Бабаев отметил, что малообеспеченным семьям предлагается работа с оплатой в размере минимальной зарплаты по стране.

"Разумеется, в период пандемии возможности найти работу сокращаются. Государство предлагает механизмы поддержки именно для малообеспеченных. Относительно граждан других категории применяются иные механизмы. К людям с высшим образованием применяется иной подход", - сказал Сахиль Бабаев.

Министр добавил, что для безработных граждан с высшим образованием, не декларирующих себя малообеспеченными, в базе имеются 47 тысяч вакансий, и они могут обратиться для получения соответствующей работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)