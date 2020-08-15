УМК: Необходимо соблюдать решение Оперативного штаба в связи с религиозными обрядами

БАКУ /Trend/ - Обеспокоенность тех, кто хочет провести религиозные церемонии в преддверии начала месяца Мухаррам, понятна.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) Агасаид Ягубов.

"Эти церемонии проводились во все периоды. Но сегодня ситуация совершенно иная. Мир охвачен пандемией коронавируса. В связи с этим как исламские, так и другие страны временно отменили мероприятия, объединяющие людей не только в религиозной, но и во всех остальных сферах", - сказал он.

Ягубов отметил, что в настоящее время все страны берут за основу решения структур, созданных в связи с противодействием пандемии. Главный принцип, на котором основываются эти решения - защита здоровья людей.

"Сегодня, в отличие от прежних времен, мы можем слушать ученых посредством интернета и через социальные сети, можем провести церемонию в кругу семьи. В советское время подобные религиозные обряды были вообще запрещены. Сегодня для этого созданы все условия. Просто в текущей ситуации необходимо учитывать негативные последствия пандемии и соблюдать решения Оперативного штаба", - сказал Ягубов.

(Текст: Турал Гараджаев)