В Баку продезинфицированы 550 улиц (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на главных улицах и проспектах Баку, а также в поселках столицы структурами ИВ города с использованием 40 единиц спецтехники коммунальных служб и 20 единиц спецтехники МВД Азербайджана были проведены десятые по счету усиленные дезинфекционные работы с применением специальных химических веществ, сообщили в субботу Trend в ИВ.

В общей сложности были продезинфицированы 550 улиц столицы.

Дезинфекционные работы будут продолжены в рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей Баку.

(Текст: Турал Гараджаев)