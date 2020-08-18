В Азербайджане создаются страховые резервы в размере 4% от фонда ОМС

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Порядок создания страховых резервов по обязательному медицинскому страхованию и их использованию».

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно установленному порядку, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию создает страховые резервы в размере четырех процентов от финансовых источников фонда обязательного медицинского страхования с целью обеспечения стабильности своей деятельности по страховым операциям. Использование страховых резервов допускается решением правления Агентства с учетом требований порядка.

Использование страховых резервов разрешено в одном или нескольких из следующих случаев:

- создание дополнительных обязательств, соразмерных увеличению тарифов на медицинские услуги, входящие в пакет услуг обязательного медицинского страхования;

- увеличение объема обязательств Агентства в иностранной валюте в связи с изменением курса;

- выплаты по дополнительным обязательствам, возникающим в связи с повышенным спросом на медицинские услуги при объявлении военного положения в соответствии со статьей 111 Конституции Азербайджана;

- потребность в дополнительных финансовых ресурсах в связи с оказанием медицинских услуг застрахованным лицам в случае объявления чрезвычайного положения в соответствии со статьей 112 Конституции Азербайджанской Республики;

- превышение выплат по обязательствам в результате невыполнения взносов в фонд обязательного медицинского страхования на спрогнозированном уровне;

- рост спроса на медицинские услуги из-за превышения спрогнозированных демографических показателей;

- превышение общей суммы обязательств по выплатам в рамках обязательного медицинского страхования, предусмотренной по данному направлению в бюджете Агентства, в результате изменения тенденций заболеваемости населения или вследствие иных процессов, не указанных в Порядке.