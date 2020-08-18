Завтра в Баку откроется еще одна линия экспресс-автобусов

БАКУ /Trend/ - Еще одна из дополнительных пяти экспресс-линий, организованных с целью удовлетворения растущего спроса пассажиров в связи со смягчением особого карантинного режима, экспресс-маршрут M9 начнет функционировать с завтрашнего дня.

Как сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве, по экспресс-маршруту с 06:30 до 21:00 будут курсировать 12-метровые современные и комфортабельные автобусы ООО BakuBus. В соответствии с ростом пассажиропотока на линию дополнительно будут пущены 18-метровые пассажирские автобусы.

С запуском экспресс-линии M9 будет обеспечена прямая связь центра отдыха Sea Breeze и жилых районов в направлении поселков Бильгя, Бузовна, Шаган, Бина со столицей. Это позволит обеспечить комфортное передвижение в центр города и в обратном направлении около 13-14 тысяч пассажиров. В одном направлении по линии определено 13 остановок. В Агентстве отметили, что схема движения автобусов по линии М9 определена от центра отдыха "Sea Breeze" до станции метро "Нариман Нариманов".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)