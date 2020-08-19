Об автомобилях на газовом топливе в Азербайджане — эксперт

БАКУ /Trend/ - В настоящее время растет тенденция использования сжатого природного газа в качестве топлива в транспортных средствах как в мире, так и в Азербайджане. Однако порой этот вид топлива называют опасным, утверждая что топливный баллон может взорваться в любое время.

Об этом в среду сказал Trend эксперт по вопросам транспорта Аршад Гусейнов. По его словам в настоящее время широко применяется в качестве топлива два вида газа - сжатый (CNG) и сжиженный (LPG).

"CNG более безопасен в применении, а также менее вреден с экологической точки зрения. Сжатый газ стал популярным во всем мире. В частности, можно модернизировать автомобиль с бензиновым двигателем, чтобы он работал на сжатом газе. В Азербайджане есть несколько официально сертифицированных компаний, которые устанавливают такое газовое оборудование на автомобили, обеспечивая безопасность и соблюдая все стандарты".

Считаю, что использование сжатого газа полезно еще и с точки зрения транспортных расходов. Известно, что сжиженный газ дешевле, его эффективность выше, и на нем можно преодолевать большие расстояния, чем на бензине в том же объеме. При условии обеспечения безопасности сжиженный газ крайне эффективное топливо", - сказал Аршад Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)