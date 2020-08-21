В период пандемии 80% азербайджанских музеев работали в режиме онлайн

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский национальный комитет Международного совета музеев (ICOM) провел исследование о влиянии пандемии COVID-19 на функционирование музеев в Азербайджане.

Как сообщили в пятницу Trend в Комитете, для выявления проблем касательно деятельности музеев страны в период пандемии COVID-19, а также поддержки музеев был проведен опрос.

В нем приняли участие 59 специалистов из 42 музеев разного профиля, художественных галерей и музейных центров Баку, Нахчывана, Гедабека, Астары, Масаллы, Нефтчалы, Шабрана, Хачмаза, Барды, Губы, Уджара, Ширвана, Бейлагана, Евлаха и других регионов.

Опрос показал, что во время пандемии 80,3 процента этих культурных центров работали в режиме онлайн, а 6,6 процента функционировали в обычном режиме, 13,1 процента же полностью прекратили деятельность.

В период карантина большинство сотрудников музея участвовало в онлайн-тренингах и конференциях.

Основная деятельность музеев в период пандемии заключалась в проведении видеолекций, презентаций различных образовательных ресурсов для детей и взрослых, ресурсов из электронных коллекций музеев.

Согласно опросу, за этот период сотрудники музеев чаще всего сталкивались с техническими трудностями, проблемами, связанными с нарушением нормального режима работы, привыканием к работе в режиме онлайн и др.

Также, согласно опросу, пандемия дала импульс увеличению количества подписчиков этих культурных учреждений в социальных сетях, повышению интереса к сфере искусства.

(Текст: Турал Гараджаев)