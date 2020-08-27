В Агстафе обнаружено поселение эпохи неолита
БАКУ /Trend/ - В Агстафе обнаружено поселение эпохи самого раннего периода неолита.
Об этом в четверг сообщили Trend в Институте археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана.
Древнее поселение "Чагры тепе" эпохи неолита и обнаруженные здесь окаменевшие остатки различных орудий труда и быта доказывают, что территория была интенсивно заселена людьми порядка восьми тысяч лет назад.
В настоящее время археологические раскопки на территории продолжаются. Вскоре планируется точный анализ найденных материально-культурных образцов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев.)
Лента новостей
«Лаборатория Касперского» запускает программу сотрудничества с промышленными исследовательскими лабораториями и университетами
Пандемия COVID-19 актуализировала вопрос о максимально безопасном способе деятельности учебных заведений
TƏBİB принял решение приостановить работу двух медучреждений Ширвана, где выявлены недочеты в связи с коронавирусом