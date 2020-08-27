В Агстафе обнаружено поселение эпохи неолита

БАКУ /Trend/ - В Агстафе обнаружено поселение эпохи самого раннего периода неолита.

Об этом в четверг сообщили Trend в Институте археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана.

Древнее поселение "Чагры тепе" эпохи неолита и обнаруженные здесь окаменевшие остатки различных орудий труда и быта доказывают, что территория была интенсивно заселена людьми порядка восьми тысяч лет назад.

В настоящее время археологические раскопки на территории продолжаются. Вскоре планируется точный анализ найденных материально-культурных образцов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев.)