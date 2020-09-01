В Азербайджане оглашены результаты дополнительных экзаменов, проведенных 21 августа

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана огласил результаты дополнительного экзамена (азербайджанский или русский языки) для тех, кто желает сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка сдачи выпускного экзамена, а также дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, желает сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен, проведенных по II и III группам специальностей 14 августа, а по I и IV группам специальностей - 21 августа, сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Участники экзамена могут ознакомиться на сайте ГЭЦ с его результатами и графическим изображением “карты ответов”. Также можно ознакомиться с результатами, отправив СМС-сообщение с номером работы посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar на номер 7727.

Рассмотрение заявлений в электронной форме в связи с итогами выпускных экзаменов будет начато со второго сентября 2020 года в режиме онлайн (через программу Zoom или по телефону). До того как подать заявление в апелляционную комиссию, нужно ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов, критериями оценки каждого открытого задания на сайте ГЭЦ. Опыт предыдущих экзаменов показывает, что около 30% поступающих вообще не ответили на вопросы или обратились в комиссию без сопоставления своих результатов. Такие обращения абитуриентов рассматриваться не будут.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться 1-3 сентября, заполнив электронную форму заявки на сайте apelyasiya.dim.gov.az. Те, кто не зарегистрируется в течение этого периода, позже не смогут подать апелляцию. Участие учащегося (абитуриента) в обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с ним в обсуждении может участвовать один из родителей. Рассмотрение апелляции одного человека может длиться не более 15 минут.

(Текст: Турал Гараджаев)