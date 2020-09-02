В Азербайджане продлен срок ареста бывшего замминистра

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сабаильском районном суде состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Байрамова Рафига Ясин оглу.

Как сообщает в среду Trend, в ходе заседания было рассмотрено и удовлетворено представление следственного органа по продлению срока ареста Байрамова. Таким образом решением Сабаильского районного суда срок ареста Рафига Байрамова продлен на три месяца.

Отметим, что в рамках уголовного дела, возбужденного в Службе Государственной безопасности Азербайджана, Рафиг Байрамов привлечен к следствию в качестве подозреваемого по статьям злоупотребление должностными полномочиями, присвоение и служебный подлог.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)