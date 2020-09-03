Названо число кандидатов поступающих в колледжи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился прием документов для лиц, успешно прошедших первый тур электронного приема по уровню профобразования.

Как сообщили в четверг Trend в Госагентстве по профессиональному образованию, 84,2 процента этих лиц представили свои документы в учреждения профобразования, в которые они поступили.

Среди поступающих по набору 2020-2021 учебного года есть не только те, кто имеет общее или полное среднее образование, но и те, кто имеет среднеспециальное и высшее образование. В рамках первого тура приема в учреждения профобразования обратились 109 человек со среднеспециальным образованием и 73 человека с высшим образованием.

В скором времени начнется второй тур по приему на вакантные места учреждений профобразования. Информация о начале второго тура и условиях приема в ближайшие дни будет размещено на официальной странице Госагентства.

Отметим, что на 2020 - 2021 учебный год прием документов в 66 учебных заведений будет осуществляться по 120 специальностям. В новом учебном году впервые в процессе приема будет применяться разработанная совместно с работодателями специальная программа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)