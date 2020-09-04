В Азербайджана есть лица, которые полностью уклоняются от уплаты алиментов - Минюст

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев этого года в судах было рассмотрено свыше 88 тысяч дел в связи с алиментами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель начальника Главного управление исполнения судебных решений министерства Фарид Эфендиев. По его словам, большинство из поступивших дел были исполнены.

"К сожалению, порой должники не хотят добровольно платить алименты. Мы рекомендуем, чтобы отцы выполняли свой отцовский долг. Есть и матери, которые не платят алименты. Однако, проблемы в связи с неуплатой алиментов в большинстве случаев наблюдаются у отцов. Они не должны уклоняться от своих обязательств по выплате средств для содержания ребенка. Отцу об этом не должен напоминать исполнительный чиновник. Следует учитывать, что за неуплату алиментов возможно принятие административных мер, вплоть до ограничения свободы сроком на месяц", - отметил Эфендиев.

Он добавил, что в 70 процентах случаев алименты выплачиваются регулярно.

"Однако и эти выплаты являются принудительными. В добровольном порядке алименты выплачивает только один процент родителей. В 15 процентах дел наблюдаются задержки в 3-5 месяцев. Даже есть и такие лица, которые полностью уклоняются от уплаты алиментов", - подытожил Фарид Эфендиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)