У 33 граждан, эвакуированных в Азербайджан из России, выявлен COVİD-19 - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры в направлении возвращения в страну граждан, оставшихся в зарубежных странах из-за закрытия границ в связи с пандемией нового вида коронавируса.

Как сообщили в пятницу Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальным подразделениями (TƏBİB), большое количество граждан прибывают на территорию Республики Дагестан Российской Федерации для возвращения в Азербайджан через сухопутную границу. Еженедельно в порядке, согласованным с официальными органами России, и в соответствии со специальным планом, осуществляется переход граждан на территорию Азербайджана через пограничный пропускной пункт "Самур".

Всех граждане, пересекающие границу, сдают тесты на коронавирус и помещаются на карантин.

По результатам тестов, у 33 человек, эвакуированных из России в Азербайджан через сухопутную границу за последнюю неделю августа был выявлен COVID-19​. Хотя среди ранее эвакуированных граждан результаты анализов оказывались позитивными у незначительного числа, за указанную неделю зафиксирован резкий рост. Это происходит по причине несоблюдения эпидемиологических требований и правил безопасности гражданами, которые прибывают в Дагестан из различных регионов России.

TƏBİB вновь призывает находящихся за границей и желающих вернуться в страну граждан Азербайджана соблюдать санитарно-эпидемиологические правила стран, в которых они находятся.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)