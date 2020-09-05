В Азербайджане соблюдаются рекомендации духовенства в связи с месяцем Мухаррам — теолог

БАКУ /Trend/ - Люди в Азербайджане соблюдают рекомендации по проведению церемоний Мухаррам во время пандемии коронавируса.

Об этом в субботу сказал Trend уполномоченный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), теолог Гаджи Шахин Гасанлы.

Напомнив, что в этом году месяц Мухаррам наступил в период пандемии, Гасанлы отметил, что религиозные деятели заранее обратились к населению в связи с тем, чтобы люди воздержались от массовых церемоний.

"Главные обряды в связи с месяцем Мухаррам проводятся в первые 10 дней. За эти дни не было проведено никаких массовых церемоний, и люди выполняли обряды дома в кругу семьи. Однако в мечетях были организованы прямые трансляции, обряды были транслировались посредством социальных сетей и люди могли участвовать в них в режиме реального времени. В настоящее время правила строго соблюдаются, и в мечетях не бывает массовых собраний", - добавил Гаджи Шахин.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)