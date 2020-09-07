Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан до 30 сентября
БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением о продлении особого карантинного режима на территории страны минобразования Азербайджана приостановило прием граждан до 30 сентября, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.
За это время обращения будут рассматриваться посредством call-center 146-1. Граждане также могут обращаться на электронный адрес минобразования office@edu.gov.az и воспользоваться электронными ресурсами www.edu.gov.az; www.ict.edu.az
Официальную информацию рекомендуется отслеживать на сайте www.edu.gov.az и страницах министерства в соцсетях.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Впервые в Азербайджане при Бакинской высшей школе нефти будет создан «Клуб студентов-программистов» компании Google
В мировой прокат вышел исторический фильм "Томирис" с участием азербайджанских каскадеров (ВИДЕО, ФОТО)
Китайская компания Universal Energy планирует участвовать в производстве "зеленой" энергии в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев ознакомился с капитальными ремонтными работами в школе номер 251 в Баку, принял участие в открытии нового корпуса этого учебного заведения (ФОТО)
В Турции сняли фильм, посвященный азербайджано-турецкому братству и армянской провокации в Товузском направлении Азербайджана (ВИДЕО)
Министерство: Открытие прямого регулярного авиасообщения Литва-Азербайджан — одно из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества