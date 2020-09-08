В Азербайджане сфере образования уделяются особое внимание и забота - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сфере образования уделяются особое внимание и забота. Это является одним из приоритетов государственной политики.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

Он напомнил, что несколькими днями ранее Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новых учебных корпусов UNEC и Университета ADA. «Эти корпуса оборудованы лабораториями, отвечающими самым современным стандартам. В то же время глава азербайджанского государства ознакомился с работами по капитальному ремонту в средней школе № 251 в Баку, и принял участие в открытии нового корпуса этого учебного заведения. Аналогичные работы были проведены и в Азербайджанском государственном аграрном университете, и был введен в эксплуатацию новый корпус. В настоящее время ремонтируется здание Азербайджанского университета теологии, и ожидается, что оно будет передано в пользование студентов и преподавателей в ближайшее время. Все это и другие меры, осуществляемые в данном направлении, показывают, что сфере образования, ее развитию и применению в этой области современных технологий придается огромное значение", - сказал он, добавив, что каждое учебное заведение должно стараться максимально использовать созданные государством возможности.

Депутат отметил, что сегодня в мире протекают очень важные процессы, и мощь стран напрямую связана с развитием сферы образования. "Уверен, что забота азербайджанского государства об этой сфере продолжится и в дальнейшем", - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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