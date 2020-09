Основной задачей A-Level Education Group является формирование у студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка

Одной из самых главных задач в Азербайджане на сегодняшний день является образование молодого поколения страны, которое просто невозможно без изучения английского языка - одного из основных направлений в этой области. Ведущим образовательным центром в Азербайджане по многим параметрам является A-Level Education Group, директор которого – великолепная Аян Алиева, находится сегодня в гостях у нашей редакции.

Аян ханум, расскажите немного о себе в профессиональном контексте?

- Моя жизнь тесно связана с образованием и в особенности с английским языком. Еще будучи студенткой Азербайджанского университета языков, я начала заниматься преподавательской деятельностью, далее продолжила обучение в The University of Chicago и University of London, получила степень магистра в Bangor University. На данном этапе я получаю пятое и шестое образование, и они также как и предыдущие связаны напрямую с образованием. Среди моих работ есть научная работа, которая была посвящена управлению образованием и инклюзивному образованию (Education Management and Inclusive Education).

Уже в качестве предпринимателя я была удостоена престижной награды Alumni Awards 2019, вручаемой представительством Британского совета в Азербайджане – награда была вручена в номинации Entrepreneur за вклад в сферу образования как на внутреннем рынке, так и на международном уровне, а также за продвижение инклюзивного образования и британского образования в частности.

Что вдохновило вас на создание образовательного центра A-level?

- Меня вдохновила и до сих пор вдохновляет идея просвещения, повышения образованности и грамотности нации от мала до велика. Я считаю это главной целью своего профессионального пути, по которому я следую с 17 лет. Даже после того, как я получила Full Scholarship в Университете Чикаго, я продолжила преподавать на языковых курсах все то время, пока находилась Азербайджане во время летних каникул. В дальнейшем это привело к тому, что в 20 лет я выкупила образовательный центр DAHI, где долгое время проработала со своей будущей командой. И таким образом в 2012 году был создан бренд A-level.

A-Level - это не просто языковая школа. К примеру, мы работаем и в формате tutorial college - дети, получающие образование на английском языке, могут прийти в наш центр для выполнения домашнего задания, в чем мы всячески помогаем, так как центр специализируется не только на изучении английского языка, но и на предметах на английском языке.

Каковы основные задачи центра?

- В первую очередь, конечно же, формирование у наших студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка, или же в сфере деятельности, в которой она необходима, в зависимости от целей его изучения. Помимо этого, развитие межкультурных коммуникативных навыков, обучение социальным, а также профессиональным аспектам языка - то есть владению специальной терминологией, умению общаться на общеэкономические и специализированные темы, делать презентации, вести переговоры, деловую переписку и т. д.

В качестве второстепенных, не связанных напрямую с изучаемым языком задач - обучение английскому языку как средству международного общения, развитие интеллектуальной, психологической и социальной компетенций, создание положительной мотивации к труду, формирование профессионализма (ответственность, критическое мышление, творческий подход, умение работать с большим объемом информации, самостоятельно решать профессиональные проблемы, переносить знания из одной области в другую и т. д.), интенсификация занятий. Для их достижения мы используем междисциплинарный и личностно-ориентированный подходы, интерактивные компьютерные программы, контекстное обучение иностранному языку, технологии развития критического мышления, а также создание в компании иноязычной корпоративной среды, в рамках которой индивидуализация обучения протекает в соответствии с потребностями корпоративных обучающихся. Так как у обучающихся в таком режиме внешняя мотивация к обучению преобладает, нам также важно формировать у них внутреннее стремление.

В целом, мы представляем самые результативные классификации форм, методов и технологий корпоративного обучения. Так, особое внимание уделено «компактному» обучению, как наиболее эффективному для языковых корпоративных курсов. Кроме того, выделены традиционные и инновационные формы, методы и технологии языкового корпоративного обучения в соответствии с его целями и задачами. В целом, мы представляем самые оптимальные классификации форм, методов и технологий корпоративного обучения.

Одно из самых больших направлений в A-level Group – образование за рубежом. Но это не самое главное направление, скорее - продолжение главных направлений, по которым мы ведем студентов с довольно раннего возраста.

Многие студенты, обучавшиеся в A-level, летят за границу в целях продолжения обучения либо устройства на работу, некоторые остаются продолжать обучение здесь, здесь же устраиваются на хорошие должности в государственном и частном секторах, некоторые, например, вернулись и продолжают работу в крупных компаниях уровня Паша Холдинга.

Вы сказали, что вдохновляетесь идеей просвещения нации независимо от возраста. Но на кого конкретно рассчитаны онлайн-курсы?

- Удобной особенностью компании является ее универсальность и гибкость, благодаря которой мы не просто практически сняли ограничения касаемо студентов, но и нашли к каждой категории студентов свой подход. Так, на сегодняшний день помимо преподавания английского с нуля до Advanced, мы преподаем математику на английском языке, Business English и другие околоязыковые сферы - так что каждый, кто хочет начать изучение языка или усовершенствовать свои знания, всегда желанный гость в A-Level.

Наши филиалы разнообразны: один из них расположен в Баладжарах – в свое время я переделала принадлежавший моему отцу ресторан в образовательный центр, так как хотела дать детям из баладжарских школ доступ к углубленному изучению английского языка. Сегодня здесь проводится дошкольная подготовка и преподается школьная программа английского языка. В филиале на 28 Мая мы готовим школьников и студентов к международным экзаменам . Есть в A-Level и специальное отделение для детей с особенностями развития. Филиал, в одном из наших центров в городе, в свою очередь, специализируется на нашей уникальной программе Foundation.

У вас есть уникальная программа?

- Есть, конечно, и сейчас я объясню, в чем ее уникальность. Первый фактор - отсутствие конфликта с расписанием общеобразовательных школ. То есть желающий участвовать в программе ученик старших классов приходит к нам в центр во второй половине дня – занятия ведутся с половины третьего до половины седьмого. Мы не «вырываем» его из общеобразовательной школьной программы, в которой он занимается в первой половине.

Второй не менее важный фактор, это то, что ученик остается в Баку – и это не только экономит родительский бюджет, но и позволяет уделять ребенку постоянное внимание как родителей и педагогов, в то время как за рубежом ученики предоставлены самим себе.

Третий фактор, как я уже упоминала, это индивидуальный подход к каждому ученику - в то время как за рубежом будущие студенты являются «массовым продуктом» и предоставлены самим себе; за них никто не переживает и о них никто не заботится так, как я и моя команда за своих учеников. Мы относимся к каждому ученику с душой, и это всегда дает соответствующий положительный результат.

Четвертый, не менее важный фактор – ребенок не теряет лишний год, и в этом случае экономятся не только родительские финансы, но и дорогое для каждого из нас время.

И вишенкой на торте - последний, пятый фактор это гарантированное поступление в британский вуз, если ,конечно, студент выполняет все требования программы и успешно сдает выпускные экзамены. Во время изучения программы представители Brooke House College приезжают в Баку, чтобы более детально проконтролировать процесс обучения, к которому у них высокие требования, услышать мнение студентов о программе, и я очень рада тому, что A-Level Education Group полностью соответствует заданным ими высоким критериям и нормам.

В целом, по программе Foundation в одной группе обучаются не более 12 человек, каждый из которых становится студентом зарубежных вузов, выбирая то, что ему более интересно – философия, медицина, бизнес, инженерия, реклама и так далее. Мы также в свою очередь предоставляем профессиональную консультацию в выборе учебного заведения. А выбор у нас широкий, это более 8000 университетов по всему миру, с которыми сотрудничает на сегодняшний день наша компания. Вот некоторые из них - университет Бирмингема, Сассекса, Бангора, Бристоля, Лестера и Эксетера и т.д., в которые успешно поступают наши студенты, прошедшие программу Foundation в A-Level.

Программа Foundation - это предмет роскоши в сфере образования. И, как я сказала в начале интервью - наша гордость, так как подобного в Азербайджане за исключением A-Level Education Group никто так и не смог сделать.

Расскажите немного о педагогическом составе. Какими качествами должен обладать сотрудник, чтобы стать частью команды A-level?

- О педагогическом составе центра говорит тот факт, что стопроцентное поступление учеников A-Level Education Group не только в британские, но и в другие ведущие международные вузы - не пустые слова, а официальная статистика нашего языкового центра, которой мы очень гордимся. Это свидетельствует о том, что в Азербайджане мы являемся безальтернативными лидерами этого направления. Конечно же, это стало возможным благодаря нашей профессиональности в подготовке и, опять-таки, индивидуальному подходу к каждому учащемуся.

Мы в A-Level Education Group проводим огромную работу не только с детьми, но и с их родителями, зарубежными колледжами, университетами и так далее. Результат этой работы - поступление наших выпускников в иностранные вузы - лучший показатель нашей профессиональной деятельности. Нашу компанию знают и признают, с ней считаются на мировом уровне. Конкуренты говорят, что мы придерживаемся агрессивной стратегии, но это не так - именно здоровая конкуренция нас вдохновляет и мотивирует становиться лучше.

Что касается качеств потенциального сотрудника, то это ,конечно же, безупречное знание своего предмета, высокие преподавательские навыки, профессиональный подход к деятельности и, безусловно, корпоративный дух. А еще, каждый прошедший обучение по Foundation фактически получает британскую degree, что является отличным дополнением к профессиональному CV в наш почтовый ящик для вакансий.

В целом, преподаватель, который работает в A-level, также должен быть превосходным психологом и обладать определенными личностными качествами, чтобы найти индивидуальный подход к каждому студенту. И, повторюсь, высокими преподавательскими навыками. Вы знаете, как это обычно бывает: можно знать язык, но при этом не владеть методикой. Поэтому педагогическое образование, подтвержденное соответствующими документами, является обязательным условием при приеме на работу в A-level, поскольку оно включает в себя ряд важнейших дисциплин - взять ту же самую психологию, которую будущие педагоги проходят на уровне бакалавриата.

Если суммировать, сотрудник нашего центра должен быть предельно грамотным, знать свой предмет на высочайшем уровне и уметь на таком же уровне и в интерактивной форме его преподать. Конечно же, мы выбираем самых лучших.

Также мы поощряем – как в денежном плане, так и в качестве бонусов – наличие иностранной квалификации, пусть даже это малоизвестные курсы за границей. Мы всегда приветствуем желание наших преподавателей получить определенные долгосрочные и краткосрочные курсы за границей, для нас очень важно повышение квалификации наших кадров.

Касательно последних событий: как изменилась работа центра в условиях пандемии?

- Хотелось бы в первую очередь подчеркнуть, что эффективность онлайн-образования мы видим только в индивидуальных занятиях либо в мини-группах. Во всем мире пока, к сожалению, эксперимент онлайн-образования не увенчался успехом, просто потому что это сопряжено с чисто техническими особенностями процесса: на экране один педагог и большое количество студентов. Такое преподавание в результате оказывается неэффективным. Приняв во внимание исследования удаленной модели обучения, проведенные в Америке сразу же до и после пандемии, мы сделали свои выводы и остановились на занятиях индивидуального характера и формата групп от двух до трех человек, что и определило успех A-level в этом вопросе.

Онлайн-школа рассчитана, в принципе, на все возрасты, на все программы. В сегодняшних реалиях, после того как ситуация с пандемией ухудшилась и все школы в Азербайджане закрылись, мы оперативно перешли на систему онлайн и на сегодняшний день в нашем центре она рассчитана как на учащихся студентов младших и начальных классов – это дошкольная, школьная подготовка, домашнее задание, – также и для изучающих английский язык – General English, подготовка к TOEFL, IELTS, SAT, предметы для подготовки к иностранным международным вузам – бизнес, экономика, физика – на английском языке. Все перечисленные программы у нас доступны в режиме онлайн.

На сегодняшний день мы с нашими партнерами в США и России разработали два новых продукта, в рамках которых, во-первых, запускаем новую американскую онлайн школу, куда студенты могут подключаться как в режиме полного так и в режиме частичного обучения. Если студент берет весь куррикулум, он получает в конце года транскрипты – годовые оценки из американской школы. Во- вторых, подключили ту же самую систему с одной из лучших российских школ, предоставляющую онлайн-образование. Это действительно замечательные платформы, как американская, так и российская, с полным загруженным комплектом необходимых уроков. В рамках этого мы также предоставляем сервис наших тьюторов, которые помогают учащимся с нашими онлайн-уроками и онлайн-платформами.

На сегодняшний день изучение всех программ английского языка, начиная с General English и заканчивая специализированными курсами и подготовкой к вузам мы поставили на платформы и сегодня любая программа доступна в онлайн-режиме.

Каким вы видите своё детище через 5-10 лет?

Наша миссия продолжать расти глобально не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Мы постоянно развиваемся и за последние 10 лет мы выросли с маленькой компании из трех комнат в огромную образовательную международную группу, которая на сегодняшний день является официальным представительством большинства международных топовых университетов и колледжей, имеет свои колледжи и школы в Азербайджане и Грузии, свои представительства в России, Омане, Казахстане и США. Уже молчу про бесконечное количество партнерских вузов в США, Великобритании, России и других странах.



Через пять лет я вижу глобальное расширение нашей деятельности во многих странах. Недавно мы заключили партнерские соглашения с Австралией Новой Зеландией, что абсолютно новый рынок для Азербайджана, и в целом, замечательнейшие условия поступления. Сейчас идут переговоры с Узбекистаном в рамках сотрудничества. Параллельно мы стремимся развиваться в сфере повышения уровня образованности в стране и непосредственно в каждом регионе Азербайджана на протяжении следующих пяти - десяти лет.

Ну, а какая ваша самая большая мечта?

Однозначно - иметь по одной или по несколько школ в каждом регионе Азербайджана, чтобы в каждом регионе была школа, туториал колледж A-level, где мы могли бы обучать языку, предметам, готовить студентов и выявлять талантливых детей и отправлять их учиться по грантам заграницу абсолютно бесплатно. Можно сказать, это моя самая большая мечта, поскольку я всей душой за образование в Азербайджане; я хотела бы, чтобы оно было доступно всем вне зависимости от классов, и решение в этом я вижу ,конечно же, в грантах, поскольку у нас есть замечательная программа по Poverty Reduction Through Education, которая помогает искоренить бедность через доступное образование.

Помимо этого – размытие гендерных рамок, что так же, к сожалению, имеет место в современном мире. Поэтому мы нацелены на образовательные программы, связанные с расширением прав и возможностей девочек и женщин, повышение квалификации женского труда, мастерства и профессий.

Искренне надеюсь, что Ваша мечта сбудется в самое ближайшее время! Было весьма приятно пообщаться, благодарю за интервью!

- Ваши слова да Богу в уши! Взаимно!