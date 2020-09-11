Бакметрополитен возобновляет работу с 14 сентября

Общество 11 сентября 2020 12:37 (UTC+04:00)
Бакметрополитен возобновляет работу с 14 сентября

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен возобновляет работу с 06.00 часов 14 сентября, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В сообщении говорится, что в связи с тем, что до 30 сентября общественный транспорт не работает по субботам и воскресеньям, с 00:00 часов 19 сентября до 06:00 часов 21 сентября и с 00:00 часов 26 сентября до 06:00 часов 28 сентября метро также работать не будет.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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