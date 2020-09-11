В Азербайджане приостановлен прием обращений по переводу учеников из одной школы в другую

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 18:00 11 сентября приостанавливается прием обращений по переводу учеников из одной школы в другую.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, причина связана с необходимостью обеспечения укомплектования классов. Процесс выполнения поступивших обращений продолжится до 18:00 15 сентября. За указанное время родители (законные представители) должны обеспечить передачу документов детей из прежней школы в ту, куда они были переведены.

Деятельность портала по переводу учеников планируется возобновить с первой недели октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)