Из Грузии в Азербайджан возвращены еще 350 человек

БАКУ / Trend/ - Сегодня из Грузии началось возвращение еще 350 человек, сообщает в понедельник Trend.

Из них 97 - это граждане Азербайджана, 245 - Грузии, 4 - России, 2 - Казахстана и по одному гражданину Турции и Украины.

Они прошли тест на коронавирус в Грузии, лицам, у которых не был обнаружен COVİD-19, были выданы справки, которые остаются в силе в течении 48 часов. Специальными маршрутами эти граждане были доставлены из посольства Азербайджана в Грузии на погранично-пропускной пункт "Красный мост".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)