Минобразования Азербайджана о формах школьных занятий в начале нового учебного года

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос о том, в какой форме начнется обучение в первый день нового учебного года.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, с 15 сентября занятия I-IV классов будут проводиться в очной и дистанционной форме.

Однако не всем учащимся начальной школы нужно идти завтра в школу. Они будут ходить в школу в порядке очереди, на основании расписания, составленного руководством школы.

"Родители уже проинформированы в связи с этим. Они должны отправлять детей в школу на основании соответствующего расписания в установленные дни. Это касается и первоклассников. Нет необходимости в том, чтобы завтра все первоклассники приходили в школу", - сказали в министерстве.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров минобразования утвердило учебные планы "Об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в период особого режима карантина".

Согласно соответствующем приказу министра образования, деятельность общеобразовательных учреждений в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе в очной форме будет организована два раза в неделю, а в других городах и районах - 3 раза в неделю.

Занятия в общеобразовательных учреждениях учащихся I-IV классов начинаются 15 сентября в очной и удаленной формах, учащихся V-IX классов - 15 сентября дистанционно, а с первого октября - в очной и удаленной формах, для учащихся X-XI классов - с 15 сентября в дистанционной, с 15 октября - в обеих формах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)