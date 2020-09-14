Стартовала 70-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Сегодня приступила к работе 70-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве здравоохранения, Азербайджан на мероприятии представляет министр Огтай Ширалиев, который выступил на сессии в связи с мерами, принятыми в стране по борьбе с COVID.

В министерстве отметили, что сессия Европейского регионального комитета ВОЗ в этом году проводится 14 и 15 сентября в виртуальном формате, и дает возможность европейским странам, включая Азербайджан, обсудить такие глобальные проблемы здравоохранения как пандемия COVID-19.

Решения, принятые этим комитетом, создадут коллективные обязательства, которые могут влиять на здоровье и благополучие 900 миллионов человек, проживающих в европейском регионе ВОЗ.

Сессия комитета завершится 15 сентября в 16:00.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)