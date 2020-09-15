ГЭЦ Азербайджана объявил результаты экзамена по способностям по журналистике

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты экзамена по способностям для желающих поступить на специальность «журналистика» по уровню бакалавриата вузов в 2020-2021 учебном году, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен прошел 11 сентября. Его результаты размещены на сайте ГЭЦ.

Как отмечается в сообщении, из 962 абитуриентов, получивших право на участие в экзамене, 239 человек на него не явились. 648 человек из числа участников экзамена получили по его итогам удовлетворительную оценку.

Для рассмотрения обращений по результатам экзамена с 17 сентября ГЭЦ организует апелляционный процесс в режиме онлайн посредством программы "Zoom" и телефонной связи.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут с 16 сентября заполнить электронное заявление и зарегистрироваться на сайте ГЭЦ.

Не прошедшие регистрацию в указанный срок не смогут потом обратиться с апелляцией.

(Текст: Кямаля Сеидова)