В Азербайджане на COVİD-19 протестированы более 1 млн человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 56,1% заразившихся коронавирусом приходится на Баку, сообщает в среду Trend.

Вторым по стране по числу заразившихся является Абшеронской район (15,6%). Аранская зона находится на третьем месте (10,4%), Гянджа-Газахская – на четвертом (6,4%), на пятом – г. Лянкяран (4,3%), далее следуют Шеки-Загатальский регион (1,8%), Губа-Хачмазский (2,1%), Верхне-Карабахский регион (1%), Горный Ширван (1,6%). На Нахчыван, по последним данным, приходятся 0,004% случаев заражения коронавирусом.

По Баку больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Бинагадинском (14,3%), Хатаинском (12,2%) и Ясамальском (11,8%) районах. На Сабунчинский район приходятся 11,6% случаев заражения, Насиминский – 8,9%, Наримановский – 8,4%, Сураханский – 8%, Низаминский - 7,1%, Гарадагский – 7,6%, Хазарский – 5%, Сабаильский район – 4,7% случаев заражения. Наименьшее число случаев заражения приходится на Пираллахинский район.

21% заразившихся коронавирусом в стране находится в возрастной категории 50-59 лет, 18% - 30-39 лет. 5% заразившихся составляют дети до 9 лет, 2% - лица старше 80%.

54% заразившихся – женщины, 46% - мужчины.

Напомним, что до настоящего времени на территории страны были протестированы на наличие COVID-19 1 020 029 человек, вирус был выявлен у 38 517 человек.

Из числа заразившихся вылечились 35 998 человек, число активных больных составляет 1953 человек.

До сегодняшнего дня в стране от коронавируса скончались 566 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)