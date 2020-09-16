Мэр Баку предупредил руководство ИВ двух районов столицы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Исполнительной власти города Баку ежедневно бывают в различных районы столицы, осматривают территории, осуществляют совместные мероприятия с представителями местных ИВ с целью устранения выявленных недостатков, а также встречаются с населением, сообщает в среду Trend со ссылкой на ИВ города Баку.

Мэр Баку Эльдар Азизов за последние несколько дней побывал в различных поселках и жилых массивах столицы, интересовался ситуацией и встречался с жителями.

В ходе встреч с жителями поселков Бина Хазарского, Локбатан Гарадагского и Пираллахи Пираллахинского районов были затронуты наиболее беспокоящие граждан – транспортировка бытовых отходов, незаконное строительство и т.д.

Обращения и предложения граждан были взяты под контроль.

По итогам ознакомления с ситуацией на месте Азизов в ходе встречи с сотрудниками ИВ Гарадагского и Хазарского районов указал на конкретные факты, связанные с недочетами и нарушениями, в частности, с незаконным строительством.

Были сделаны предупреждения ответственным лицам, даны поручения по устранению недостатков в течение одного месяца.

Азизов подчеркнул, что реформы и меры против коррупции, проводимые в стране Президентом Ильхамом Алиевым, постоянны и не носят характер кампании.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов )