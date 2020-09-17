В Азербайджане 112 больных коронавирусом находятся в реанимации - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - В настоящее время число активных больных коронавирусом в Азербайджане составляет 1917 человек.
Как сообщили в четверг Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями(TƏBİB), 112 из них находятся в реанимационном отделении, а девять подключены к аппарату ИВЛ.
Отметим, что на сегодня в стране выявлено 38 777 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 289, скончался 571 человек. За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 601, в целом – 1 035 286 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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