В Азербайджане 112 больных коронавирусом находятся в реанимации - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В настоящее время число активных больных коронавирусом в Азербайджане составляет 1917 человек.

Как сообщили в четверг Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями(TƏBİB), 112 из них находятся в реанимационном отделении, а девять подключены к аппарату ИВЛ.

Отметим, что на сегодня в стране выявлено 38 777 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 289, скончался 571 человек. За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 601, в целом – 1 035 286 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)